Во Львовской области задержали мужчину с тысячей таблеток "субитекса"
Жителя Ивано-Франковской области, перевозившего наркотики, задержали во Львовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
По данным прокуратуры, на автодороге вблизи села Смолин Жидачевского района представители полиции и прокуратуры остановили автомобиль "Джип гранд чероки" под управлением 40-летнего жителя Ивано-Франковской области.
В автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1000 таблеток наркотического вещества "субитекс".
На "черном рынке" такая партия стоит около 400 тыс. грн.