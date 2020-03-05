Во Львовской области задержали мужчину с тысячей таблеток "субитекса"

Жителя Ивано-Франковской области, перевозившего наркотики, задержали во Львовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, на автодороге вблизи села Смолин Жидачевского района представители полиции и прокуратуры остановили автомобиль "Джип гранд чероки" под управлением 40-летнего жителя Ивано-Франковской области.

В автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1000 таблеток наркотического вещества "субитекс".

На "черном рынке" такая партия стоит около 400 тыс. грн.