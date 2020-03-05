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05:53 05.03.2020

На части улице Пушкинской в Киеве перекроют движение с 7 марта по 31 мая - КГГА

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На части улице Пушкинской в Киеве перекроют движение с 7 марта по 31 мая - КГГА

С 7 марта по 31 мая на части улицы Пушкинской в связи с капитальным ремонтом будет перекрыто движение в связи с ремонтными роботами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Во время ремонта движение частью улицы будут перекрыто. Однако жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону - объехать перекрытую участок можно по маршрутам: ул. Л. Толстого - ул. Владимирская - б-р Т. Шевченко - ул.Пушкинская;  ул. Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого - ул.Пушкинская", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в среду вечером

Работы продлятся до конца мая, но по возможности движение восстановят ранее.

 

Теги: #киев #украина #транспорт
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