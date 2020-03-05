"Киевтеплоенерго" завершило ликвидацию повреждения на мосту Патона за одни сутки

Аварийные бригады "Киевтеплоенерго" завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на мосту имени Патона, сообщает пресс-служба предприятия.

"Сейчас система заполняется теплоносителем, после чего в течение нескольких часов предоставление услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению домов на Березняках и Русановке будет восстановлено", - говорится в сообщении, на официальной странице Киевтеплоэнерго в соцсети Фейсбук в среду вечером.