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03:24 05.03.2020

В суд направлен обвинительный акт в отношении должностных лиц Института Национальной академии медицинских наук Украины, подозреваемых в растрате 10 млн грн

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В суд направлен обвинительный акт в отношении должностных лиц Института Национальной академии медицинских наук Украины, подозреваемых в растрате 10 млн грн

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Института Национальной академии медицинских наук Украины, подозреваемых в растрате 10 млн грн государственных средств, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Офис Генерального прокурора утвердил и направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении должностных лиц Института Национальной академии медицинских наук Украины и предприятий-подрядчиков по фактам злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора Украины в среду вечером.

По данным следствия, должностные лица Института Национальной академии медицинских наук Украины и предприятия-подрядчики осуществили служебный подлог и растратили более 10 млн грн государственных средств во время проведения реконструкции одного из отделений Института.

Теги: #генпрокурор #офис #украина #суд
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