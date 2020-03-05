Сотрудник миграционной службы задержан при получении взятки за ускоренную выдачу биометрических паспортов - прокуратура

Правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды за ускоренную выдачу биометрических паспортов заведующего сектором Оболонского районного отдела Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г.. Киеве и Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения работником ГМС 18000 грн. неправомерной выгоды от гражданина за ускорение процедуры выдачи заграничных биометрических паспортов граждан Украины. Служащего задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 15 000 грн. за выдачу 7 загранпаспортов", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киевской области.

Продолжаются следственные действия.