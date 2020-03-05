На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум боевикам

Двум представителям незаконных вооруженных формирований, которые ранее были задержаны военнослужащими подразделений операции Объединенных сил с интервалом в несколько дней, сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По данным следствия, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них присоединился в ряды террористической группировки так называемой "ДНР" после освобождения из исправительной колонии. Находясь на "должности" пулеметчика бандформирования, он участвовал в боевых действиях против украинских подразделений на территории Донецкой и Луганской областей. Другой фигурант дела после подготовки в тренировочном центре боевиков на временно оккупированной территории Луганщины исполнял обязанности командира отделения одной из группировок так называемой "ДНР" в районе Горловки и Дебальцево, - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в среду.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.