События

00:11 05.03.2020

Харьковчане, координируемые гражданином РФ, похищали деньги с банковских карточек - СБУ

2 мин читать
Харьковчане, координируемые гражданином РФ, похищали деньги с банковских карточек - СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность группы, которая, используя скиммеры (миниатюрные считывающие переносные устройства), похищала деньги с банковских карточек.

"Сотрудниками подразделения кибербезопасности и следователями украинской спецслужбы установлено, что координировал действия преступной группы гражданин Российской Федерации через популярный мобильный мессенджер", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным спецслужбы, россиянин познакомился на одном из хакерских форумов с двумя харьковчанами. По его распоряжению они купили скиммерное оборудование, предназначенное для негласного считывания данных пластиковой карты и видеофиксации PIN-кодов карт, вводимых клиентами банковских учреждений.

Участники группы незаметно устанавливали специальные технические устройства на банкоматах и терминалах самообслуживания одного из государственных банков и получали необходимую техническую и персональную информацию для изготовления поддельных дубликатов банковских карт, которые затем использовали, чтобы снять со счетов чужие деньги.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группы согласно ст. 208 УПК Украины при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов. В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли скиммерное оборудование, поддельные банковские карты и т.д.

Сейчас следователями УСБУ в Харьковской области решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #сбу #украина #деньги #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:07 05.03.2020
На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум боевикам

На Луганщине СБУ сообщила о подозрении двум боевикам

23:48 04.03.2020
Во Львове СБУ объявила о подозрении за использование поддельного удостоверения участника боевых действий

Во Львове СБУ объявила о подозрении за использование поддельного удостоверения участника боевых действий

23:28 04.03.2020
ВАКС закрыл уголовное производство в отношении харьковской судьи Попович

ВАКС закрыл уголовное производство в отношении харьковской судьи Попович

23:03 04.03.2020
Крымские татары, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ, не получают необходимого лечения - Денисова

Крымские татары, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ, не получают необходимого лечения - Денисова

21:54 04.03.2020
"ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Вятрович

"ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Вятрович

21:03 04.03.2020
Апелляционный суд освободил под домашний арест харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

Апелляционный суд освободил под домашний арест харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

20:31 04.03.2020
Законопроект о реформе СБУ на днях будет внесен в Раду – Баканов

Законопроект о реформе СБУ на днях будет внесен в Раду – Баканов

16:18 04.03.2020
СБУ сообщила о подозрении освобожденному из ОРДО украинцу, который пытал соотечественников

СБУ сообщила о подозрении освобожденному из ОРДО украинцу, который пытал соотечественников

13:39 04.03.2020
Минирование харьковской синагоги оказалось ложным – полиция

Минирование харьковской синагоги оказалось ложным – полиция

13:08 04.03.2020
Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки

Число умерших после заражения COVID-19 в Италии превысило 100

Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

СБУ сообщила о подозрении освобожденному из ОРДО украинцу, который пытал соотечественников

Рябошапка в Раде: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

ПОСЛЕДНЕЕ

По итогам "супервторника" Байден лидирует в 10 штатах

"ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Вятрович

Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки

Приезд украинских военных в Хорватию для оздоровления отменен из-за коронавируса

Рябошапка считает идею отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдной

У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет - ОГА

Нормы о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ вступят в силу 27 марта

После экстрадиции Левина из Болгарии рассмотрение "дела Ганздюк" будет ускорено – Баканов

Рада проголосовала за допуск армейских подразделений других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях

Аваков: МВД и в дальнейшем будет обеспечивать карантинные условия для недопущения распространения в Украине коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА