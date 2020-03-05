Харьковчане, координируемые гражданином РФ, похищали деньги с банковских карточек - СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность группы, которая, используя скиммеры (миниатюрные считывающие переносные устройства), похищала деньги с банковских карточек.

"Сотрудниками подразделения кибербезопасности и следователями украинской спецслужбы установлено, что координировал действия преступной группы гражданин Российской Федерации через популярный мобильный мессенджер", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным спецслужбы, россиянин познакомился на одном из хакерских форумов с двумя харьковчанами. По его распоряжению они купили скиммерное оборудование, предназначенное для негласного считывания данных пластиковой карты и видеофиксации PIN-кодов карт, вводимых клиентами банковских учреждений.

Участники группы незаметно устанавливали специальные технические устройства на банкоматах и терминалах самообслуживания одного из государственных банков и получали необходимую техническую и персональную информацию для изготовления поддельных дубликатов банковских карт, которые затем использовали, чтобы снять со счетов чужие деньги.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группы согласно ст. 208 УПК Украины при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов. В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли скиммерное оборудование, поддельные банковские карты и т.д.

Сейчас следователями УСБУ в Харьковской области решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.