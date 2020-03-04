ВАКС закрыл уголовное производство в отношении харьковской судьи Попович

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) закрыл уголовное производство по обвинению судьи Хозяйственного суда Харьковской области Ирины Попович в декларировании недостоверной информации (ст.366-1 УК Украины).

"ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению судьи в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности", - сообщается на странице ВАКС в Facebook.

В информации указано, что Высший антикоррупционный суд получил это дело за 11 дней до истечения сроков давности.

"Срок давности по указанному делу закончился 27 октября прошлого года... Высший антикорсуд получил дело за 11 дней до истечения сроков давности. До этого, начиная с 30 октября 2018 года, дело по обвинению судьи находилось на рассмотрении в местном суде. Первое судебное заседание по этому делу (в ВАКС - ИФ) было назначено на 18 февраля 2019 года, то есть через три с половиной месяца после поступления", - сообщается на странице ВАКС в Facebook.

По информации суда, из пяти назначенных заседаний по делу состоялось только два, на первом из которых решался вопрос об использовании видеоконференции, а второе было отложено из-за того, что не удалось установить видеосвязь.

В постановлении, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений, указано, что 17 февраля в подготовительном заседании обвиняемая заявила ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности. Защита поддержала ее ходатайство в полном объеме. Прокурор против удовлетворения ходатайства не возражал.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области Ирины Попович. По версии следствия, она не указала в декларации за 2015 год движимое и недвижимое имущество (земельный участок площадью 0,75 га и жилой дом с постройками общей площадью 623,40 кв. м, квартиру и машиноместо, которые ранее принадлежали фирме ее мужа, экс-прокурора Харькова Евгения Поповича) общей стоимостью 3,667 млн.грн.