События

23:03 04.03.2020

Крымские татары, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ, не получают необходимого лечения - Денисова

2 мин читать
Крымские татары, которые незаконно удерживаются в местах несвободы на территории РФ, не получают необходимого лечения - Денисова

Крымские татары, незаконно удерживающиеся в местах несвободы на территории Российской Федерации, продолжают подвергаться психологическому давлению и не получают необходимого лечения, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Несколько часов назад в помещении "Южного окружного военного суда", где проходит заседание по делу так называемой "Второй Бахчисарайской группы" "Хизб ут-Тахрир" украинским политзаключенным стало плохо: поднялась температура и появилась сильная боль в мышцах… Их адвокаты просили перенести сегодняшнее судебное заседание и предоставить необходимую медицинскую помощь, ведь у троих политзаключенных Сервера Мустафаева, Мемета Белялова и Сейрана Салиева со вчерашнего дня резко повысилась температура тела до 40 градусов, началась нестерпимая головная боль и слабость по всему телу. Однако медицинские работники пенитенциарного учреждения, в котором сейчас незаконно удерживаются граждане Украины, ограничились жаропонижающей инъекцией и выдали справку об удовлетворительном состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для участия в судебном заседании и следственных действиях. Несмотря на это, российский суд только вызвал скорую помощь, после чего судебное заседание продолжилось", - говорится в сообщении, на официальной странице Денисовой в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что российские суды уже неоднократно нарушали права украинских граждан.

"Обращаюсь с требованием к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой прекратить пытки граждан Украины, способствовать проведению полного медицинского обследования, а также обеспечить предоставление квалифицированной медицинской помощи незаконно удерживаемым крымским татарам", - подытожила Денисова.

 

Теги: #рф #политзаключенные #украина #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:28 04.03.2020
ВАКС закрыл уголовное производство в отношении харьковской судьи Попович

ВАКС закрыл уголовное производство в отношении харьковской судьи Попович

21:54 04.03.2020
"ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Вятрович

"ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Вятрович

13:08 04.03.2020
Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

12:50 04.03.2020
Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

08:20 04.03.2020
Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев жалуется на вынужденное голодание – Денисова

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев жалуется на вынужденное голодание – Денисова

21:04 03.03.2020
Гончарук написал заявление об отставке, на пост премьера согласован Шмыгаль – нардепы Дубинский и Радуцкий

Гончарук написал заявление об отставке, на пост премьера согласован Шмыгаль – нардепы Дубинский и Радуцкий

13:08 03.03.2020
Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

10:14 03.03.2020
Совбез ООН 6 марта проведет заседание в связи с ситуацией в оккупированном Россией Крыму

Совбез ООН 6 марта проведет заседание в связи с ситуацией в оккупированном Россией Крыму

08:46 03.03.2020
В Киевской области в акватории Киевского водохранилища пропали рыбаки

В Киевской области в акватории Киевского водохранилища пропали рыбаки

08:11 03.03.2020
На Крещатике в Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин

На Крещатике в Киеве 8 марта состоятся соревнования по авторалли для женщин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки

Число умерших после заражения COVID-19 в Италии превысило 100

Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

СБУ сообщила о подозрении освобожденному из ОРДО украинцу, который пытал соотечественников

Рябошапка в Раде: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

ПОСЛЕДНЕЕ

По итогам "супервторника" Байден лидирует в 10 штатах

"ЕС" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Вятрович

Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки

Приезд украинских военных в Хорватию для оздоровления отменен из-за коронавируса

Рябошапка считает идею отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдной

У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов признаков заболевания нет - ОГА

Нормы о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ вступят в силу 27 марта

После экстрадиции Левина из Болгарии рассмотрение "дела Ганздюк" будет ускорено – Баканов

Рада проголосовала за допуск армейских подразделений других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях

Аваков: МВД и в дальнейшем будет обеспечивать карантинные условия для недопущения распространения в Украине коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА