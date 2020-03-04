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22:26 04.03.2020

По итогам "супервторника" Байден лидирует в 10 штатах

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По итогам "супервторника" Байден лидирует в 10 штатах

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает в 10 штатах из 14 по итогам масштабных внутрипартийных голосований - "супервторника", сообщило в среду британское издание The Guardian.

По его данным, согласно результатам подсчета голосов, Байден получает голоса 555 делегатов, Берни Сандерс - 489, Элизабет Уоррен - 61, а Тулси Габбард - 1.

Ранее в среду бизнесмен Майк Блумберг вышел из президентской гонки.

Таким образом, Байден опережает своего основного соперника от Демократической партии Берни Сандерса в борьбе за участие в президентских выборах США. Однако по результатам праймериз в Мэне, - штате, в котором подсчет голосов велся в последнюю очередь, - Байден опережает Сандерса всего на 1%.

При этом подсчет числа делегатов еще далек от завершения, и окончательные данные поступят только через несколько дней: только тогда станет ясна реальная расстановка сил по итогам "супервторника".

В "супервторник" Байден одерживает победу в таких крупных штатах как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Минессоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе - штате, сенатором от которого является Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

Накануне в США прошел "супервторник" - масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

До "супервторника" СМИ были разочарованы результатами Байдена на предварительных выборах и заявляли, что его шансы на участие в президентских выборах тают. Теперь в борьбе за номинацию от Демократической партии они идут вровень, отмечает телеканал CNN.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Теги: #сша #лидер #голоса #праймериз
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