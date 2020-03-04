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21:44 04.03.2020

Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки

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Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки

Верховная Рада в четверг вечером проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в сессионном зале в среду вечером.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 5 марта.

"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.

Арахамия в свою очередь заверил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, "Слуга народа" уже давно не давала.

"Голосов очень много (за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке - ИФ), я давно такого не видел во фракции "Слуга народа", - сказал глава фракции.

Теги: #генпрокурор #рада
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