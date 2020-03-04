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21:25 04.03.2020

Нормы о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ вступят в силу 27 марта

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Нормы о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ вступят в силу 27 марта

Положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

Такое решение поддержали 292 народных депутата, проголосовав во втором чтение и целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Как ранее сообщалось, законопроект был принят 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.

Теги: #всу #должности #разделение
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