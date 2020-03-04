Апелляционный суд освободил под домашний арест харьковского патрульного, который открыл огонь по преследуемому авто и ранил пассажира

Полтавский апелляционный суд смягчил меру пресечения командиру роты управления патрульной полиции в Харьковской области Андрею Бондарцу, который в ходе преследования автомобиля "Subaru Forester", за рулем которого предположительно был пьяный водитель и тяжело ранил пассажира машины.

"Сторона защиты просила изменить меру пресечения на личное обязательство. Прокурор возражал и просил оставить (меру пресечения - ИФ) содержание под стражей. Суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты частично и назначил более мягкую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" временно исполняющий обязанности начальника пресс-сектора управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Как сообщалось, в ночь на 13 февраля экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле "Subaru".

Сотрудники патрульной полиции, выехавшие на место, нашли этих людей и авто, но водитель "Subaru" попытался скрыться от правоохранителей. Он не реагировал на их требования остановиться. Началась погоня. В поле возле с.Хроли авто патрульных застряло. Старший лейтенант полиции попытался остановить "Subaru" и 3 раза выстрелил в него. В результате, пассажир автомобиля получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.365 УК Украины.

Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Кроме того, проверяется информация о том, что водитель преследуемого авто направил машину на командира роты и наехал на него, из-за чего тот и начал стрелять. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

14 февраля Октябрьский райсуд Полтавы взял под стражу без возможности внесения залога командира роты УПП в Харьковской области Андрея Бондарца.

Позднее защита Бондарца сообщила, что водитель и пассажиры авто, по которому патрульный открыл огонь, были в состоянии наркотического опьянения.