И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова сетует на отсутствие процедуры заочного осуждения и блокирование расследований производств из-за отсутствия процессуальных руководителей.

"Отсутствие процедуры заочного осуждения лиц усложняет привлечение к ответственности лиц, которые скрываются за пределами государства или на оккупированных территориях", - сказала Венедиктова на внеочередном заседании Рады в среду во время отчёта руководителей силовых ведомств.

Она обратила внимание на чрезмерно бюрократизированную процедуру досудебного расследования, которая требует от следователя согласований почти каждого своего действия с прокурором, в результате чего теряются и время, и доказательства.

"Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано, но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что 1272 производствам не назначены процессуальные руководители.