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20:56 04.03.2020

ГБР провело 13 обысков в Нацполиции Винницкой области из-за присвоения служебного бензина

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ГБР провело 13 обысков в Нацполиции Винницкой области из-за присвоения служебного бензина

Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту присвоения горюче-смазочных материалов, совершенного по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, отдельные должностные лица Главного управления Нацполиции в Винницкой области продавали талоны на горючее, которое предназначалось для заправки служебных автомобилей", -сказано в сообщении.

В связи с этим 4 марта следователи ГБР провели 13 обысков по месту работы и жительства чиновников, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. Во время обысков изъято 6 служебных автомобилей, финансово-хозяйственную документацию, талоны на горючее, чеки и путевые листы.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Теги: #гбр #винницкая_область #топливо #полиция
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