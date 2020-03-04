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20:52 04.03.2020

Законопроект о референдуме вынесен для общественного обсуждения

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Законопроект о референдуме вынесен для общественного обсуждения

На общественное обсуждение до 18 марта 2020 года выносится проект закона Украины "О всеукраинском референдуме", сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"На основании распоряжения председателя Верховной Рады от 13 января 2020 года № 2 с целью подготовки согласованных предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии была создана рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия", - сказано в сообщении.

Так, с целью учета мнения представителей общественности законопроект "О всеукраинском референдуме" был обнародован и выносится для общественного обсуждения.

"Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде на электронный адрес: nationalreferendum@ukr.net. Общественное обсуждение продлится до 18 марта 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Теги: #референдум #рада #законопроекта
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