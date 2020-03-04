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20:31 04.03.2020

Законопроект о реформе СБУ на днях будет внесен в Раду – Баканов

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Законопроект о реформе СБУ на днях будет внесен в Раду – Баканов

В ближайшие дни проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду и СБУ готова к дискуссия с законодателями относительно его положений, заявляет глава Службы Иван Баканов.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду вечером.

Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом СБУ, являются дискуссионными.

"Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов.

Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.

Теги: #реформа #сбу
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