Визит королевской четы Бельгии в Италию отложен из-за коронавируса

МИД Бельгии сообщил вечером в среду о переносе на более поздний срок государственного визита в Италию короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды из-за эпидемии коронавируса.

"По просьбе президента Итальянской Республики государственный визит их величеств короля и королевы перенесен на последующий срок. Этот визит был изначально предусмотрен с 23 по 25 марта 2020 года. Нынешняя фаза эпидемии коронавируса и принятые итальянскими властями новые чрезвычайные меры ставят под угрозу программу визита", - говорится в коммюнике, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В нем отмечается, что Бельгия и Италия, как только будет возможно, согласуют новые даты с целью провести визит в "идеальных обстоятельствах".