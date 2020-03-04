У двоих иранских студентов в Венгрии выявлено заражение коронавирусом

Первые случаи заражения остроинфекционным вирусом COVID-19 зарегистрированы в Венгрии, сообщил в среду глава правительства страны Виктор Орбан.

По его словам, заболевшие - два иранских студента, они находятся в больнице в Будапеште.

Венгерское издание "Мадьяр хирлап" информирует, что каждый полдень в министерстве внутренних дел проходит заседание и пресс-конференция оперативного отдела, которому поручено отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Кроме того, запущен государственный интернет-портал, посвященный этой проблеме: https://koronavirus.gov.hu