События

19:33 04.03.2020

Число умерших после заражения COVID-19 в Италии превысило 100

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Число умерших после заражения COVID-19 в Италии превысило 100

Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089, сообщил журналистам в среду глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают держать области Ломбардия (всего 1820 случаев заражения, 300 выявлены за последние сутки), Эмилия-Романья (всего 544 случаев заражения, 124 выявлены за последние сутки) и Венето (всего 360 случаев заражения, 53 выявлены за последние сутки).

Всего заражения выявлены в 20 областях Италии.

Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 276 человек.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Италии принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

Теги: #италия #коронавирус
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