Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п. Крымское, Орехово, Мироновское, и Шумы.