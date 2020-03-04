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18:29 04.03.2020

Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

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Четверо украинских военных ранены в среду на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п. Крымское, Орехово, Мироновское, и Шумы.

Теги: #всу #оос #раненые
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