Ассоциация юристов Украины призывает парламент принять законопроекты о присяжных

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) призывает парламент принять законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения участия присяжных в осуществлении правосудия" (№2710) и "О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей" относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных» (№ 2709).

В своем обращении к парламенту, текст которого передан агентству "Интерфакс-Украина", АЮУ подчеркивает, что эти законопроекты содержат прогрессивные нормы, учитывающие потребности общества и увеличивают уровень доверия к судебной ветви власти.

Также, по мнению членов АЮУ, указанные законопроекты способствуют реализации права народа Украины на непосредственное осуществление судопроизводства.

Вместе с тем в ассоциации подчеркивают, что после принятия указанных законопроектов должны быть созданы условия для их реализации.

Как сообщалось, законопроект №2710 вносит изменения в закон о судоустройстве и статусе судей относительно формирования списка присяжных, законопроект №2709 предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о госреестре избирателей.