МИД и СНБО Украины работают над тем, чтобы забрать у Ирана "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины работают над тем, чтобы обеспечить передачу украинской стороне "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

"Когда мы говорим о том, что они (иранцы - ИФ) должны передать или, скажем, изучить содержание без задержек, мы имеем в виду какой-то разумный период. По нашему мнению - всех пяти наций и вообще установленная практика - мы можем говорить где-то о месяце, когда дается право этой нации попытаться добыть информацию и поделиться с группами расследования. На сегодняшний момент уже прошло больше месяца, и мы считаем то у нас есть достаточно оснований говорить о том, что Иран не имеет достаточных технических и человеческих и других возможностей для того, чтобы получить необходимую нам информацию", - сказал глава МИД Украины Пристайко на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в Киеве в среду.

Он отметил, что именно в связи с этим МИД и СНБО Украины активно работают над тем, чтобы забрать "черные ящики" сбитого самолета МАУ. "Украина должна забрать эти "черные ящики", чтобы помочь с расследованием, и установить наконец правду", - сказал он.

По словам министра, эта работа будет завершена в ближайшее время и о результатах будет сообщено.