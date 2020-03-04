Иран отверг помощь США в борьбе с коронавирусом, напомнил о санкциях на лекарства

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение США помочь его стране в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает телеканал PressTV.

Он заявил, что власти США лгут, говоря о желании помочь Тегерану. "Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал Рухани на заседании кабинета министров.

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил Рухани.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. "Единственное, что они должны сделать, - попросить", - заявил Трамп.

По данным министерства здравоохранения Ирана, за последние сутки в Иране заболели коронавирусом 586 человек, 15 человек скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.