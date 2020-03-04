События

15:21 04.03.2020

Иран отверг помощь США в борьбе с коронавирусом, напомнил о санкциях на лекарства

1 мин читать

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение США помочь его стране в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает телеканал PressTV.

Он заявил, что власти США лгут, говоря о желании помочь Тегерану. "Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал Рухани на заседании кабинета министров.

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил Рухани.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. "Единственное, что они должны сделать, - попросить", - заявил Трамп.

По данным министерства здравоохранения Ирана, за последние сутки в Иране заболели коронавирусом 586 человек, 15 человек скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.

Теги: #сша #иран #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 04.03.2020
Коронавирус не повлиял на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты – эксперт

Коронавирус не повлиял на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты – эксперт

15:41 04.03.2020
Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови

Японская Takeda намерена разработать препарат от коронавируса COVID-19 на основе плазмы крови

15:21 04.03.2020
В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

В школах Киева усилена профилактика против заболеваний - КГГА

14:16 04.03.2020
Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

Самоизоляция при распространении коронавируса безопасна – замминистра здравоохранения Украины

14:12 04.03.2020
В Польше зарегистрирован первый случай заболевания кронавирусом

В Польше зарегистрирован первый случай заболевания кронавирусом

13:37 04.03.2020
"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

13:29 04.03.2020
Число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 92

Число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 92

12:50 04.03.2020
Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

12:44 04.03.2020
В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

В Украине есть 6 подозрений на коронавирус – замминистра

11:33 04.03.2020
Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, ещё не доставили в лабораторию – ЦОЗ

Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, ещё не доставили в лабораторию – ЦОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рябошапка в Раде: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

Офис генпрокурора Украины объявил о новых мерах для расследования небоевых потерь военных

Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

На сайте Рады опубликован проект постановления об отставке Гончарука

ПОСЛЕДНЕЕ

Рябошапка в Раде: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

Зеленский обсудил с главой МИД Канады расследование дела сбитом самолете МАУ

Офис генпрокурора Украины объявил о новых мерах для расследования небоевых потерь военных

Минирование харьковской синагоги оказалось ложным – полиция

В Киеве возобновила работу станция метро "Дворец спорта", информация о минировании не подтвердилась

Украина остается "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

Глава МИД Швеции посетила КПВВ "Станица Луганская"

На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

В Киеве закрыли станцию метро "Дворец спорта" из-за звонка о минировании

На западе Украины похолодает, в остальных областях в четверг будет по-прежнему тепло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА