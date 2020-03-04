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14:42 04.03.2020

Рябошапка в Раде: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

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Рябошапка в Раде: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

Журналистам по окончании заседании комитета генеральный прокурор сказал: "Они (народные депутаты – ИФ) видят, что ничего не могут "порешать"… и когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и приближенным к ним. Очевидно, что это начинает вызывать обеспокоенность. Еще есть хороший прогресс по делу Приватбанка, "Укрнафты", и все эти вещи вынуждают некоторых людей двигаться быстрее и циничнее".

Отвечая на вопрос о том, найдется ли в Верховной Раде 226 голосов для его отставки, Рябошапка сказал: "Меня это не интересует".

Говоря о том, что он будет делать, если все-таки голоса за его отставку в Раде найдутся, генпрокурор сказал: "Буду думать, что я буду делать, а потом буду делать то, что я придумал".

Он также рассказал, что некоторые народные депутаты приходили к нему с просьбой назначить "своего прокурора". На уточняющий вопрос, из какой фракции были эти депутаты, Рябошапка сказал: "Из "Слуги народа".

Также Рябошапка указал на то, что один из инициаторов выражения недоверия генпрокурору, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива несколько раз так и не явился к следователю для вручения подозрения в уголовном производстве.

Теги: #прокуратура #рябошапка #рада
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