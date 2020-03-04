Число жертв коронавируса в Иране увеличилось до 92

Число летальных исходов в Иране в результате заражения новым типом коронавируса увеличилось до 92, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее поступали данные о 77 жертвах коронавируса в Иране.

В общей сложности к настоящему моменту в Иране выявлено 2,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 100 тыс. человек. В Китае зарегистрировано 80,4 тыс. случаев, в других странах - 10,5 тыс. Умерли от заболевания более 3 тыс. человек.

В ВОЗ заявили, что оказывают содействие Ирану в борьбе с распространением коронавируса.