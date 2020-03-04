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12:50 04.03.2020

Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

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Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью $38 млн", - написал он на своей странице в Twitter.

Теги: #сша #украина #киберзащита
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