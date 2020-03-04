Глава МИД Швеции посетила КПВВ "Станица Луганская"

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила линию разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил в рамках рабочего визита в Украину.

"В рамках ознакомительного визита для изучения гуманитарной ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области министр иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг совместно с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божко посетили Станицу Луганскую", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Делегация встретилась с заместителем командующего ООС Андреем Игнатьевым, ознакомилась с инфраструктурой пропускного пункта, особенностями прохождения гражданами контроля и уровнем пассажиропотока. Также замкомандующего ООС ознакомил Линде с состоянием безопасности в районе проведения операции и с ходом решения гуманитарных проблем гражданского населения.

Глава МИД Швеции поинтересовалась вопросами обеспечения безопасности гражданского населения во время пересечения линии разграничения и прохождения проверочных операций в этом пункте контроля.

Она отметила, что правительство Швеции продолжит помогать правительству Украины для того, чтобы максимально уменьшить страдания людей по обе стороны линии разграничения.

Кроме этого, делегаты встретились с представителями СММ ОБСЕ и ООН, а также посетили восстановленный мост через реку Северский Донец.