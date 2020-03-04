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12:47 04.03.2020

На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

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На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

 Украинский военнослужащий получил ранение утром вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, сообщает Министерство обороны Украины в среду.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", - говорится в сообщении.

Всего с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь в сторону украинских позиций. Оба обстрела произошли утром на луганском направлении и участки разведения сил и средств не затронули. В ходе обстрелов незаконные вооруженные формирования использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра, 82 мм минометы.

"В обоих случаях наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - рассказали в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #раненый
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