На западе Украины похолодает, в остальных областях в четверг будет по-прежнему тепло

В ближайшие сутки, 5 марта, на западные области Украины переместится прохладный и влажный воздух с центральной Европы, остальная территория Украины останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны в четверг дождь, ночью с мокрым снегом; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° (в Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, температура ночью и днем 0-5° мороза).

На остальной территории - без осадков, лишь днем в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, на Левобережье до 19°.

В Киеве в четверг без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,8 градусов тепла в 1998 году, самая низкая ночью на отметке 23,4 градусов мороза в 1889 году.

В пятницу, 6 марта, в Украине без осадков, лишь в северных областях местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в восточных и Днепропетровской областях до 16°.

В Киеве в пятницу местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.