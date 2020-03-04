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12:17 04.03.2020

Полиция ищет взрывчатку в харьковской синагоге

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Полиция проверяет поступившую утром в среду анонимную информацию о минировании здания синагоги в Харькове.

"Сообщение о закладке взрывчатки в религиозной сооружении по улице Пушкинская поступило на электронную почту полиции 4 марта около 08:00... На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сейчас правоохранители осматривают помещения синагоги и прилегающую территорию.

Теги: #минирование #синагога #полиция #харьков
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