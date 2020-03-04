Полиция ищет взрывчатку в харьковской синагоге

Полиция проверяет поступившую утром в среду анонимную информацию о минировании здания синагоги в Харькове.

"Сообщение о закладке взрывчатки в религиозной сооружении по улице Пушкинская поступило на электронную почту полиции 4 марта около 08:00... На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сейчас правоохранители осматривают помещения синагоги и прилегающую территорию.