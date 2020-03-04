События

12:12 04.03.2020

На сайте Рады опубликован проект постановления об отставке Гончарука

1 мин читать
На сайте Рады опубликован проект постановления об отставке Гончарука

Проект постановления об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра опубликован на сайте Верховной Рады.

Проект постановления №3158 от 4 марта уже рассмотрен парламентским комитетом.

"В соответствии с п.12 ч.1 ст.85 и ч.2 ст.115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в сообщении.

Инициаторами законопроекта выступили 14 народных депутатов, в том числе девять – фракции "Слуга народа" (включая первого замглавы фракции Александра Корниенко), по одному – фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", два члена депутатской группы "За будущее", и один внефракционный депутат.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Теги: #отставка #рада #гончарук #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 04.03.2020
Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

Милованов отказался продолжить работу в правительстве – источник

12:14 04.03.2020
Корниенко: Кабмин Шмыгаля будет правительством "спокойных технократов"

Корниенко: Кабмин Шмыгаля будет правительством "спокойных технократов"

11:39 04.03.2020
"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина – Вакарчук

"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина – Вакарчук

11:09 04.03.2020
"Батькивщина" проголосует за отставку Гончарука, ждет представления программы Шмыгаля –Наливайченко

"Батькивщина" проголосует за отставку Гончарука, ждет представления программы Шмыгаля –Наливайченко

10:43 04.03.2020
ОПЗЖ не намерена голосовать за назначение Шмыгаля премьер-министром

ОПЗЖ не намерена голосовать за назначение Шмыгаля премьер-министром

10:14 04.03.2020
Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

Правительство Украины утвердило шесть разработанных Минздравом постановлений

09:59 04.03.2020
Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке

Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке

09:55 04.03.2020
Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

00:15 04.03.2020
Теперь будет отдельно министерство ветеранов и министерство реинтеграции Донбасса, на главу которого предлагается Резников – замглавы фракции "Слуга народа"

Теперь будет отдельно министерство ветеранов и министерство реинтеграции Донбасса, на главу которого предлагается Резников – замглавы фракции "Слуга народа"

23:38 03.03.2020
С Дубилетом и Миловановым еще будут собеседования, по некоторым министерствам есть даже несколько кандидатур - замглавы фракции "Слуги народа"

С Дубилетом и Миловановым еще будут собеседования, по некоторым министерствам есть даже несколько кандидатур - замглавы фракции "Слуги народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

Фотовидеофиксация нарушений ПДД заработает в Украине в ближайшее время, первые 45 дней без выписки штрафов – Аваков

Послы ЕС продлили санкции для Януковича и его соратников

В школах Черновцов в настоящее время нет оснований вводить карантин– мэр

У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие – врач

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и США согласовали новый проект в сфере киберзащиты критической инфраструктуры стоимостью $38 млн – замглавы МИД Божок

Глава МИД Швеции посетила КПВВ "Станица Луганская"

На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

В Киеве закрыли станцию метро "Дворец спорта" из-за звонка о минировании

На западе Украины похолодает, в остальных областях в четверг будет по-прежнему тепло

Полиция ищет взрывчатку в харьковской синагоге

Фотовидеофиксация нарушений ПДД заработает в Украине в ближайшее время, первые 45 дней без выписки штрафов – Аваков

Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, ещё не доставили в лабораторию – ЦОЗ

Послы ЕС продлили санкции для Януковича и его соратников

В школах Черновцов в настоящее время нет оснований вводить карантин– мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА