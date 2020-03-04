Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, ещё не доставили в лабораторию – ЦОЗ

У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов взяли анализы, однако они ещё не доставлены в лабораторию для исследования.

"Образцы еще не доставили в лабораторию, поэтому в течение дня будет информация", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба Центра общественного здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у женщины, помещенной на обсервацию, якобы тоже подтвердили заражение коронавирусом.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается.

В Черновицкой ОГА уточняют, что по данным медиков заболевший на данный момент чувствует себя гораздо лучше, отмечается положительная динамика.