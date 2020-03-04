Минздрав Беларуси подтвердил еще два случая коронавируса, всего в стране шестеро заболевших

В Беларуси подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, сообщили в среду в министерстве здравоохранения страны.

"Результаты анализов еще двоих человек дали положительный результат", - отметили в Минздраве.

Во вторник вечером было объявлено о четвертом зараженном коронавирусом в Беларуси. Тогда же пресс-служба ведомства сообщила о подозрении на коронавирус еще у двоих пациентов, за которыми велось медицинское наблюдение. Их анализы в итоге дали положительный результат.

"Два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Витебской области, четыре - в Минске", - уточнили в Минздраве.