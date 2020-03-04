У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов улучшилось самочувствие – врач

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, в лечении наблюдается положительная динамика, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в соцсети Facebook.

"Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается.