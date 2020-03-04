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09:59 04.03.2020

Пограничники, контактировавшие с инфицированным коронавирусом украинцем, находятся на обсервации - Госпогранслужба

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Пограничники, контактировавшие с инфицированным коронавирусом украинцем, находятся на обсервации - Госпогранслужба

Пограничники, оформлявшие по прибытию в Украину жителя Черновцов, у которого позднее был подтвержден коронавирус, находятся на обсервации, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники, осуществлявшие оформление данного гражданина, помещены в инфекционное отделение военного госпиталя на обсервацию", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается.

Теги: #госпогранслужба #коронавирус
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