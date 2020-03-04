В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность

В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий и значительная снеголавинная опасность, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (1 уровень опасности, желтый)", – указывается в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

Кроме того, сообщается о высокой (3 уровня) снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"4 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – отметили в ведомстве.