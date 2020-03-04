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08:33 04.03.2020

США на следующей неделе проверят 1 млн человек на наличие коронавируса

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США на следующей неделе проверят 1 млн человек на наличие коронавируса

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что власти готовы тестировать на наличие нового коронавируса до 1 млн человек еженедельно.

По словам Пенса, которого цитируют журналисты пула, комплекты для тестирования 1 млн человек будут разосланы в ближайшее время. А уже на следующей неделе планируется протестировать 1 млн человек.

Он отметил, что теперь "любой американец может быть протестирован" независимо от того, есть ли у него симптомы заболевания.

Пенс также напомнил, что покупать медицинские маски для защиты от коронавируса не стоит.

"Американскому народу нет необходимости покупать маски", - сказал вице-президент.

Согласно ему, на данный момент в США зарегистрировано 77 случаев заражения новым типом коронавируса в 13 штатах, 9 человек скончались.

Теги: #сша #коронавирус #тестирование
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