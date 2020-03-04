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08:20 04.03.2020

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев жалуется на вынужденное голодание – Денисова

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Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымчанин Мустафаев жалуется на вынужденное голодание – Денисова

Фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" крымчанин Сервер Мустафаев, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, жалуется на нарушения своих прав, ненадлежащие условия содержания, питания и неоказание медпомощи другим фигурантам дела, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Он сообщает о систематическом лишении права на защиту и надлежащую подготовку к судебному процессу из-за чрезмерной частоты проведения заседаний. Также Сервер Мустафаев жалуется на ненадлежащие условия содержания в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а именно неоказание медицинской помощи, ограничения в получении посылок, лишение возможности принимать душ, совершать прогулки на свежем воздухе", – написала Денисова на своей странице в Фейсбук во вторник.

Также Мустафаев жалуется на отсутствие надлежащего питания. По его словам, во время перемещения граждан Украины из следственного изолятора в суд им не предоставляются продукты питания надлежащего качества, что фактически приводит их к вынужденному голоданию.

"В своем обращении он отметил, что суд во время заседаний не реагирует на неоднократные ходатайства граждан Украины Сервера Зекирьяева и Тимура Ибрагимова о предоставлении им медицинской помощи из-за ухудшения состояния здоровья", – отметила Денисова.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой соответствующей реакции и способствовать обеспечению гражданам Украины условий содержания, в соответствии с международными стандартами, а также провести медицинское обследование серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову и предоставить им квалифицированную врачебную помощь", – написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Она отметила, что обратилась к представителям международных правозащитных организаций и дипкорпуса с просьбой посещать судебные заседания в марте 2020, "чтобы не допустить нарушения прав на справедливый суд, гарантированных статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Теги: #мустафаев #жалоба #россия #украина
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