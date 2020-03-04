Спасатели продолжат поиск пропавшего в акватории Киевского моря рыбака

Спасатели продолжат поиск пропавшего 28 февраля в акватории Киевского моря рыбака, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Продолжение поисковых работ запланировано на 4 марта", – сказано в сводке ведомства в среду утром.

Всего к поиску привлекалось 75 человек личного состава и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 15 человек личного состава и 5 единиц техники (в том числе вертолет ГСЧС).

Как сообщалось, 28 февраля около 10.00 вблизи с.Страхолесье Иванковского района Киевской области двое мужчин вышли на лодке "Прогресс" в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и пропали.

Спасатели проводили поиски 1-3 марта, привлекая плавсредства и авиацию.

3 марта в ходе проведения работ вблизи с.Лошакова Гута Козелецкого района обнаружено и в 16.05 доставлены на берег тело рыбака и лодка.