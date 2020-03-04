События

07:19 04.03.2020

Один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения в результате обстрелов на Донбассе

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Один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения в результате обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро наших защитников получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: четыре раза неподалеку Широкино - из минометов калибра 82-мм было выпущено 25 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Зайцевого - из подствольного гранатомета; рядом с Лебединским - из миномета калибра 82-мм - 8 мин, а также боевики совершили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершен один обстрел украинских позиций, а именно: вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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