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06:22 04.03.2020

В Киеве запустили выпуск электронных студенческих билетов

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В Киеве запустили выпуск электронных студенческих билетов

Для киевских студентов выпустят электронные удостоверения с чипами, с помощью которых можно будет оплачивать проезд в транспорте по льготному тарифу, сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации.

"Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене", – сообщил директор Департамента Юрий Назаров.

Для обеспечения студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточек. Коммунальное предприятие "ГИВЦ", которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой электронной билета.

По информации столичной мэрии, пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"КГГА призывает администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов. Ведь своевременное изготовление карточек зависит исключительно от учебных заведений", – сказано в сообщении.

Также в мэрии напомнили, что с 1 апреля общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Пополнить Kyiv Smart Card можно в приложении Kyiv Smart City, в кассах на станциях метро, в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, в фуникулере, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страницу Kyiv Smart Card в Facebook (https://www.facebook.com/kyiv.smart.card/), сall-центр: (044) 366 55 55) , работающий в режиме 24/7, и команду техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.

Теги: #киев #е_билет #студенты
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