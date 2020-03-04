Неизвестные положили гранату на дворники авто в спальном районе Харькова

В Харькове во вторник, около 16:30, на дворниках автомобиля Subaru, стоявшего на ул.Гвардейцев Широнинцев, была обнаружена граната.

"На место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции, сотрудники взрывотехнического управления ГУ Нацполиции в Харьковской области, патрульные полицейские. По заключению специалистов, изъятый предмет является ручной гранатой РГД-5. Боеприпас был обезврежен на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.129 (угроза убийством) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и кому принадлежит машина, на которой была найдена граната.