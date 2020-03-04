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03:44 04.03.2020

На взятке в 250 тыс. грн разоблачен глава одной из терогромад Запорожья

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На взятке в 250 тыс. грн разоблачен глава одной из терогромад Запорожья

Правоохранители Запорожской области разоблачили главу одной из территориальных громад при получении 250 тыс. грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"3 марта, следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области и оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, в г.Запорожье разоблачили подозреваемого во взяточничестве", – сказано в сообщении на сайте министерства во вторник.

По информации правоохранителей, заместитель одной из объединенных территориальных громад региона требовал от представителя местной коммерческой структуры 1 млн грн за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тыс. грн.

Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Решается вопрос о уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Теги: #взятка #запорожье
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