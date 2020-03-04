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01:17 04.03.2020

МВФ и Всемирный банк отменили традиционную весеннюю встречу из-за вируса, она пройдет "виртуально"

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МВФ и Всемирный банк отменили традиционную весеннюю встречу из-за вируса, она пройдет "виртуально"

Ключевое мероприятие международной финансовой повестки отменено из-за эпидемии коронавируса. Международный валютный фонд и Всемирный банк приняли решение провести ежегодную весеннюю встречу в "виртуальном формате", говорится в их совместном заявлении.

В этом году совместное весеннее заседание, которое проходит в Вашингтоне, было запланировано на 13-19 апреля.

"Как и весь мир, мы глубоко обеспокоены ситуацией с коронавирусом и сопровождающей ее человеческой трагедией", - говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса. Учитывая риски для здоровья участников встречи, менеджмент МВФ и ВБ договорился реализовать "совместный план адаптации весенней встречи 2020 года к виртуальному формату".

МВФ и ВБ пообещали максимально использовать имеющиеся IT-возможности для проведения всех запланированных консультаций в онлайн-формате. Свое решение "виртуализировать" встречу МВФ и ВБ не называют ее отменой. При этом отмечается, что делегаты посещать встречу физически не будут - "с возможным исключением для незначительного количества делегатов, участвующих в официальных встречах". Регистрация на мероприятие участников всех категорий приостановлена, уже выданные аккредитации аннулируются.

На выпуск "флагманских" публикаций МВФ, таких как мировой экономический прогноз, которые ежегодно публикуются в дни весенней встречи, ситуация не повлияет, сказано в заявлении.

В последний раз график вашингтонского саммита нарушался почти двадцать лет назад, когда после терактов 11 сентября встречи были сначала отложены, а затем перенесены в другое место, напоминает МВФ.

Теги: #вб #мир #саммит #мвф
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