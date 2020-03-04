Теперь будет отдельно министерство ветеранов и министерство реинтеграции Донбасса, на главу которого предлагается Резников – замглавы фракции "Слуга народа"

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено на два министерства, одно из которых будет заниматься ветеранами, а второе – реинтеграцией Донбасса, и на должность его руководителя предлагается представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит Резников. Так предлагается", - сказала журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции "Слуга народа" замглавы этой фракции Евгения Кравчук.

Она отметила, что Министерство культуры, молодежи и спорта будет также разделено, поскольку Министерство молодежи и спорта "должно существовать отдельно". Кроме того, в ведении Министерства культуры останутся вопросы СМИ и информационной политики.

Кравчук указала, что о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, нужно спросить у него.