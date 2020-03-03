С Дубилетом и Миловановым еще будут собеседования, по некоторым министерствам есть даже несколько кандидатур - замглавы фракции "Слуги народа"

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, который может стать министром аграрной политики в новом правительстве, еще будут проводиться собеседования, а на должности некоторых министров есть даже несколько кандидатур, сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Миловановым на должность министра агрополитики", - сказала она журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции в Верховной Раде.

Кравчук также указала, что на должности некоторых министров есть несколько кандидатур, и еще продолжаются собеседования.