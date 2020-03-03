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23:15 03.03.2020

По ряду министерств еще есть вопросы, они могут определенное время работать с и.о. министров - замглавы фракции "Слуга народа"

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По ряду министерств еще есть вопросы, они могут определенное время работать с и.о. министров - замглавы фракции "Слуга народа"

По ряду министерств в новом Кабинете министров могут не быть приняты окончательные решения на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта и они могут какое-то время работать с и.о. министров, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я бы не хотела комментировать все фамилии, но действительно могу подтвердить, что нынешний премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, оно поступило в Верховную Раду, это подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков. И на встрече президент Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьер-министра - это нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. И он, господин Шмыгаль, уже предложил своих кандидатов в Кабинет министров", - сказала она журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции "Слуга народа".

При этом Кравчук отметила, что еще есть вопросы по 4 министерствам. "Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с и.о. министров", - рассказала она.

Кравчук указала, что в новом Кабмине свои посты сохранят ряд действующих министров: вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

Теги: #кабмин
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