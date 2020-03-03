События

21:32 03.03.2020

Сообщение о заявлении Гончарука будет удалено с сайта ОАСК как только появится техническая возможность, до установления личности заявителя – глава суда

1 мин читать
Сообщение о заявлении Гончарука будет удалено с сайта ОАСК как только появится техническая возможность, до установления личности заявителя – глава суда

Сообщение на сайте Окружного административного суда Киева (ОАСК) о получении заявления от премьер-министра Алексея Гончарука будет удалено, как только будет восстановлена работа сайта.

На текущий момент сайт не выдержал нагрузки из-за большого количества посетителей, сообщил глава ОАСК Павел Вовк в Facebook.

"В связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук такое заявление не подавал, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, личности заявителя", - уточнил он.

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) сообщил, что получил заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком – председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский. В нем истец попросил суд запретить Разумкову выносить на рассмотрение парламента на заседании 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука или об увольнении кого-либо из членов правительства.

Пресс-служба правительства заявила, что эта информация не соответствует действительности.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Теги: #заявление #гончарук #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 03.03.2020
Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

19:54 03.03.2020
Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

19:43 03.03.2020
В суд передали дело россиянина, который пытался взорвать автомобиль украинского разведчика в Киеве

В суд передали дело россиянина, который пытался взорвать автомобиль украинского разведчика в Киеве

15:46 03.03.2020
Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи – замминистра МВД Геращенко

Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи – замминистра МВД Геращенко

14:54 03.03.2020
Кабмин ввел принцип экстерриториальности при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков

Кабмин ввел принцип экстерриториальности при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков

14:03 03.03.2020
Удостоверения моряка с 1 июня будут выдавать Центры предоставления админуслуг

Удостоверения моряка с 1 июня будут выдавать Центры предоставления админуслуг

20:58 02.03.2020
Арахамия считает, что Гончарук останется премьером (обновленная)

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером (обновленная)

12:44 02.03.2020
Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

12:10 02.03.2020
Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

12:01 02.03.2020
Гончарук: административно к медреформе мы готовы

Гончарук: административно к медреформе мы готовы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук написал заявление об отставке, на пост премьера согласован Шмыгаль – нардепы Дубинский и Радуцкий

Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост премьера

Пресс-служба правительства опровергла информацию о поданном Гончаруком в Окружной админсуд заявлении

Гончарук написал заявление об отставке – нардеп Качура

Гончарук просит суд запретить спикеру Рады рассматривать вопрос о его отставке

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом забрали на обсервацию в больницу

МВФ и ВБ из-за коронавируса проведут "весенние встречи" в виртуальном формате

Гончарук написал заявление об отставке, на пост премьера согласован Шмыгаль – нардепы Дубинский и Радуцкий

Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост премьера

Гончарук написал заявление об отставке – нардеп Качура

Посол Великобритании заявила о поддержке усилий правительства Украины по осуществлению реформ

Уровень смертности от коронавируса достигает 3,4% - глава ВОЗ

Зеленский приехал в Раду на заседание фракции "Слуга народа"

Нардепы прошли "экватор" в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли

Паводка в 2020 году в Украине не будет, Госводагентство ограничит права водопользователей из-за низкой водности рек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА