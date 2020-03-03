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20:51 03.03.2020

Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост премьера

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Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост премьера

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам после заседания фракции во вторник вечером.

Народный депутат Михаил Радуцкий также подтвердил эту информацию, отметив, что заявление об отставке Гончарук написал еще в январе.

Теги: #отставка #премьер
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